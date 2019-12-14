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Mail.ru собирается запустить собственный персонализированный видеосервис в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

Мы считаем, что любой плеер, любая лента новостей, любой формат типа stories должны рассчитываться персонифицировано на основании рекомендаций для конкретного человека. Есть мир условно рекомендательного видео, которое монетизируется рекламой. В нем конкурируют за максимальное количество просмотров, проведенное время и постепенно замешиваются практически все виды контента: и пользовательский контент, и так называемый PUGC. Мы на данный момент прежде всего за бесплатную модель, — процитировали Бориса Добродеева в ТАСС.

Отмечается, что сервис будет предлагать как любительский, так и профессиональный контент.

Название сервиса Борис Добродеев пока не раскрыл, но сообщил, что Mail.ru собирается догнать популярный видеосервис YouTube.

Ранее NEWS.ru писал о том, что гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом из-за спора вокруг компании Nginx опасной для репутации российского венчурного рынка.