Instagram продолжает бороться с травлей и издевательствами на платформе. Разработчики добавили функцию, которая укажет пользователям на потенциально оскорбительные подписи к фотографиям и видео.

За проверку текста на наличие подобных вещей отвечает инструментарий на основе искусственного интеллекта. Перед публикацией он отправит юзеру уведомление в случае, если написанное им носит оскорбительный характер (ИИ сравнивает новый пост с предыдущими похожими сообщениями).

Как отметили в Instagram, нововведение не только заранее предупредит пользователя и предоставит ему возможность подумать над редактированием подписи, но и демонстративно покажет, что не разрешено делать на платформе.

Функция пока появилась в некоторых странах (перечень не уточняется) и в ближайшие месяцы появится по всему миру. Ранее в 2019 году Instagram внедрил аналогичное предупреждение по отношению к публикуемым комментариям.

