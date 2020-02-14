https://static.news.ru/photo/8c4cc9da-4f33-11ea-94c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tamal Shee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Google запустила веб-страницу Android 11 для разработчиков (Developer Preview). Спустя некоторое время закрыла доступ страницы, но пользователи успели зафиксировать особенности Android 11 новой версии операционной системы.

Android 11 предложит улучшенную защиту конфиденциальности пользователей, поддержку устройств с гибким дисплеем, новые расширения для графического API Vulkan, а также системные изменения, которые «повлияют на работу приложений» на ОС.

Как предполагают IT-издания, запуск Developer Preview, хоть и преждевременный, может говорить, что Google представит Android 11 намного раньше прошлогоднего графика. Первая бета десятой версии ОС вышла 13 марта 2019 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google выпустила обновление к приложению Google Карты. У сервиса появился новый логотип и ряд функций.