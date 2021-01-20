National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35

https://static.news.ru/photo/8192971c-5bae-11eb-bc39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушные бои в XXI веке при масштабных военных действиях не будут иметь ничего общего с войнами прошлого века. При встрече двух истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 ситуация будет зависеть не только от пилотов, но и от поддержки с земли и воздуха.

Американский журналист Марк Эпископос представил на страницах журнала The National Interest, как бы выглядел бой между самолётами РФ и США. Он подчеркнул, что поддержку обоим оказывали бы системы противоракетной обороны, передовые радиолокационные установки, а также значительное количество самолётов поддержки.

Но даже если представить, что всё вышеперечисленное примерно равно, пилот F-35 постарается вообще избежать встречи с врагом, потому что Су-57, по сути, — это усовершенствованный истребитель завоевания превосходства в воздухе. А вот «американец» — это, прежде всего, ударный истребитель. Его цель изначально другая.

F-35 создан для того, чтобы быстро проникнуть в воздушное пространство, поразить жизненно важные объекты или инфраструктуру и улететь обратно.

По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной, гипотетической ситуации, использовал бы своё преимущество в некоторых стелс-функциях, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57, — отметил Марк Эпископос.

Журналист добавил, что в целом бой между самолётами нереален, потому что это будет абсолютно точно «катастрофической ситуацией», за которой, скорее всего, последует крупная война между НАТО и Россией.

Ранее NEWS.ru писал, что в США позитивно оценили перспективы российского БПЛА «Охотник». Тяжёлый ударный дрон С-70 «Охотник», возможности которого сейчас позволяют использовать его в качестве ведомого для истребителя Су-57, в будущем будет способен действовать автономно.