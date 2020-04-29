Генпрокуратура может прекратить дело о правах на Nginx

Генеральная прокуратура России нашла основания для прекращения уголовного дела о нарушении авторских прав Rambler Group на разработки Nginx. Досудебное производство велось с нарушениями, о чём ведомство уведомило прокурора Москвы.
Генпрокуратура поручила принять меры для устранения нарушений закона. По словам экспертов, следователи могут обжаловать требование Генпрокуратуры или исполнить его формально, что не приведёт к прекращению дела. Но адвокат основателей Nginx, старший партнёр Адвокатского бюро ЗКС Андрей Гривцов надеется на благополучный исход для клиента,
12 декабря Rambler Group объявила, что права на популярный веб-сервер Nginx принадлежат «Рамблер интернет холдинг», входящей в состав интернет-холдинга. Как заявили в компании, исключительное право на продукт «нарушено в результате действий третьих лиц».
В тот же день в московском офисе компании Nginx прошёл обыск. Он проводился в рамках уголовного дела о нарушении авторских и смежных прав (ч. 3 ст. 146 УК РФ), которое было возбуждено 4 декабря.
Почему Rambler претендует на Nginx, NEWS.ru объяснил в специальном материале.
В середине декабря совет директоров компании Rambler предложил разорвать отношения с кипрской Lynwood Investments CY Ltd., которой было передано право на защиту интересов холдинга. Также рекомендовано отозвать заявление на Nginx в правоохранительные органы.
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