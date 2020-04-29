Генпрокуратура может прекратить дело о правах на Nginx

https://static.news.ru/photo/69d4f8ce-8a01-11ea-af20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России нашла основания для прекращения уголовного дела о нарушении авторских прав Rambler Group на разработки Nginx. Досудебное производство велось с нарушениями, о чём ведомство уведомило прокурора Москвы.

Генпрокуратура поручила принять меры для устранения нарушений закона. По словам экспертов, следователи могут обжаловать требование Генпрокуратуры или исполнить его формально, что не приведёт к прекращению дела. Но адвокат основателей Nginx, старший партнёр Адвокатского бюро ЗКС Андрей Гривцов надеется на благополучный исход для клиента, пишет газета «Ведомости».

12 декабря Rambler Group объявила, что права на популярный веб-сервер Nginx принадлежат «Рамблер интернет холдинг», входящей в состав интернет-холдинга. Как заявили в компании, исключительное право на продукт «нарушено в результате действий третьих лиц».

В тот же день в московском офисе компании Nginx прошёл обыск. Он проводился в рамках уголовного дела о нарушении авторских и смежных прав (ч. 3 ст. 146 УК РФ), которое было возбуждено 4 декабря.

Почему Rambler претендует на Nginx, NEWS.ru объяснил в специальном материале.

В середине декабря совет директоров компании Rambler предложил разорвать отношения с кипрской Lynwood Investments CY Ltd., которой было передано право на защиту интересов холдинга. Также рекомендовано отозвать заявление на Nginx в правоохранительные органы.