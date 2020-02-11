https://static.news.ru/photo/b9da2bee-4d18-11ea-9f84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press

ФСБ направляла российским интернет-сервисам письма с требованием доступа к переписке россиян в августе 2019 года, в период московских протестов. Ключи для дешифровки должны были предоставить десяток сайтов, среди которых «Авито», «Хабр» и RuTube.

Также ФСБ запрашивало круглосуточный доступ к IT-системам компаний, сообщает «Медуза».

В России имеется почти 200 компаний, которые включены в реестр операторов распространения информации (ОРИ). Требовать у них доступ к нужным данным ФСБ может согласно «закону Яровой».

Ранее NEWS.ru сообщал, что почта Mail.ru выпустила руководство о безопасном общении в Сети. Оно должно помочь пользователям распознать уловки мошенников, уберечь данные и узнать о способах защиты информации, к которым прибегают современные интернет-сервисы. Сборник включает описание механизмов безопасности Почты и два раздела с советами.