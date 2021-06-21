Facebook запустила аналог Clubhouse в США

Компания Facebook запустила на территории США сервис Live Audio Rooms, который является аналогом социальной сети Clubhouse. Об этом говорится на сайте компании.

Общение в Live Audio Rooms основано на голосовой связи. Пользователи смогут в режиме реального времени участвовать в беседах. Администрация Facebook наделит определённые общественные фигуры и группы в социальной сети правом создавать аудиокомнаты, в которых будут проходить дискуссии. Создатель подобного чата выберет до 50 пользователей, которые смогут высказаться по предложенной теме.

Слушатели и участники также смогут отправлять пожертвования авторам бесед. Планируется, что сервисом будут пользоваться публичные люди, эксперты и звёзды.

Ранее стало известно, что хакеры выложили в Сеть данные 1,3 млн пользователей соцсети Clubhouse. На всеобщем обозрении оказались имена и фамилии, ссылки на фото в профилях, а также информация об аккаунтах пользователей в других соцсетях.