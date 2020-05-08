Facebook разрешил сотрудникам работать удалённо до конца года

https://static.news.ru/photo/45184e2c-9114-11ea-81c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Facebook позволит сотрудникам, которые могут работать удалённо, придерживаться текущего режима до конца 2020 года.

Решение руководства связано с распоряжением правительства оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Facebook ожидает, что большинство офисов будут закрыты до 6 июля, передаёт Reuters со ссылкой на представителя компании.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook объявила имена первых 20 членов независимого совета, которые будут самостоятельно регулировать споры по поводу модерации на платформе. Решения надзорного органа будут публичными, и, по словам директора по социальной политике Facebook Брента Харриса, они «будут исполнять решения совета, если это не противоречит закону».