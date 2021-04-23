Эксперты заявили, что iPhone раздаёт данные владельца окружающим

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Устройства Apple с системой AirDrop (iPhone и iPad) имеют уязвимость, при помощи которой злоумышленники могут получить доступ к данным владельца гаджета, выяснили эксперты из Дармштадского технического университета в Германии, передаёт 9TO5Mac.

AirDrop позволяет не только обнаружить находящиеся рядом девайсы, но и определить, есть ли номер телефона владельца одного из них в телефонной книжке другого. При получении этой информации устройства обмениваются пакетами AWDL (Apple Wireless Direct Link), защищёнными по алгоритму SHA256. Эти пакеты содержат техническую информацию о гаджете, а также телефон, адрес e-mail и Apple ID владельца, говорится на сайте издания.

При этом устройства раздают информацию во всех направлениях и в любое время, когда функция передачи данных включена. Это значит, что находящийся близко к девайсу злоумышленник может при помощи Wi-Fiперехватить передаваемые данные, а потом расшифровать их.

Исследователи заявили, что сообщали компании Apple о проблемах ещё в 2019 году, но разработчик так и не решил проблему. Пол угрозой до сих пор находятся 1,5 млрд устройств.

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