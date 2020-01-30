https://static.news.ru/photo/c32a578e-4375-11ea-a488-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Исследователи фонда Childwise установили, что большинство детей начинают пользоваться смартфонами к семи годам. Это негативно сказывается на их развитии.

Согласно результатам исследования, каждый день дети тратят на смартфоны почти 3 часа 20 минут. Они играют в игры, отправляют текстовые сообщения в мессенджерах, а также просматривают страницы в Сети. Из-за раннего увлечения гаджетами дети меньше времени проводят на улице, перестают интересоваться книгами и двигаться.

Представители фонда считают, что проблемы от использования смартфонов возникают не только у маленьких детей, но и у подростков, которые часто становятся жертвами интернет-травли. Часто это приводит к депрессии и суицидальным настроениям, подчеркивают специалисты.

Родителям трудно противостоять желанию детей и подростков тратить время на гаджеты, нередко запреты провоцируют серьёзные семейные конфликты, пишет The Guardian.

Ранее NEWS.ru писал, что социальная сеть «ВКонтакте» удалила в 2019 году более 7 млн единиц опасного контента, чтобы защитить детей от опасной информации. Публикации были связаны с поощрением насилия в школах и самоубийствах. Кроме того, были заблокированы свыше 306 тысяч профилей и 2300 сообществ, где выкладывались такие материалы.