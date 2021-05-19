Эксперт рассказала, как уберечь от чужих глаз переписку в Telegram

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Получить доступ к чужому аккаунту Telegram может любой человек, которому удастся подглядеть присланный на телефон код верификации, рассказала ПРАЙМ партнёр агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова. По её словам, злоумышленником в такой ситуации может оказаться кто угодно — например, коллега или родственник владельца устройства.

Эксперт отметила , что в разделе безопасности в настройках мессенджера можно проверить, пользовались ли посторонние лица аккаунтом. Владельцу следует немедленно принудительно завершить сессию, если он хочет уберечь свои переписки от чужих глаз и замечает несанкционированную авторизацию. Соколова рекомендовала внимательно следить за всеми сообщениями с кодами верификации. Принудительное завершение сессии временно «обезоружит» лицо, пытающееся получить доступ.

Злоумышленник в течение суток не сможет разлогинить вас таким же методом. Это сделано Telegram как раз для безопасности и защиты от таких случаев, — подчеркнула эксперт.

Соколова добавила, что существуют и более серьёзные способы получить доступ к чужой переписке, чем подглядывание в экран телефона. Речь идёт о клонировании SIM-карты и перехвате СМС-сообщений. Внимательно отношение к уведомлениям с кодами верификации поможет и в этих случаях.

Ранее IT-эксперты предупредили пользователей устаревших версий мессенджера WhatsApp об угрозе удалённого взлома.