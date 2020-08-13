Эксперт оценил технологию получения кредита через банкомат

https://static.news.ru/photo/6d133d80-dd70-11ea-81c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Получить кредит через банкомат сможет любой россиянин после регистрации биометрических данных в специальной системе. Новый способ оформления займа оценил эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

Эта технология удобна. К примеру, в транспорте: заходит человек внутрь, и если он заключил договор о биометрической идентификации, у него просто списываются деньги с карты, — отметил Вехов в беседе с «360».

По его словам, аналогичная схема будет наблюдаться и при оформлении кредита — данный процесс не займёт много времени и не потребует документов.

Тем не менее, пока неизвестно, насколько надёжной окажется новая технология, ведь «взломать можно любую систему», заключил эксперт.

Как писал NEWS.ru, банки планируют выдавать кредиты через банкоматы при помощи биометрии. Такую возможность предоставят Промсвязьбанк, МКБ, ВТБ, УБРиР, «Дом.РФ».

Сейчас для выдачи кредита требуется паспорт, по которому кредит будут выдавать в региональном офисе банка. Обслуживание без личной встречи будет возможно только в том случае, если потенциальный заёмщик сдал слепки лица и голоса в Единую биометрическую систему. Слепки помогут защитить от мошенников, которые могут использовать для получения кредита утерянные документы. Также сократится и уровень просрочки.

Получить таким образом кредиты смогут не только те, кто уже стал клиентом банка, но и те, кто раньше в банке не обслуживался. Уже в следующем году доля тех, кто сможет взять кредит через банкомат, составит от 5 до 10% от общего объёма клиентов.