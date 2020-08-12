Банки будут выдавать кредиты через банкоматы

https://static.news.ru/photo/d451deb0-dcfe-11ea-9bbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки планируют выдавать кредиты через банкоматы при помощи биометрии. Такую возможность предоставят Промсвязьбанк, МКБ, ВТБ, УБРиР, «Дом.РФ».

Сейчас для выдачи кредита требуется паспорт, по которому кредит будут выдавать в региональном офисе банка. Обслуживание без личной встречи будет возможно только в том случае, если потенциальный заёмщик сдал слепки лица и голоса в Единую биометрическую систему, пишут «Известия».

Слепки помогут защитить от мошенников, которые могут использовать для получения кредита утерянные документы. Также сократится и уровень просрочки.

Получить таким образом кредиты смогут не только те, кто уже стал клиентом банка, но и те, кто раньше в банке не обслуживался. Уже в следующем году доля тех, кто сможет взять кредит через банкомат, составит от 5 до 10% от общего объёма клиентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что связанная с Центробанком ассоциация «ФинТех» предлагает списывать деньги со счетов россиян и компаний без лишнего подтверждения. Если инициатива будет реализована, операции будут проводиться напрямую между банками без участия платёжных систем.