Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON

https://static.news.ru/photo/3145c5f4-947b-11ea-bb46-fa163e074e61_660.jpg Павел Дуров Фото: lukomore. org/Global Look Press

Основатель соцсети «ВКонтакте» и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров решил закрыть свой блокчейн-проект TON.

Мы приняли трудное решение не продолжать работу с TON, — написал Дуров в своём блоге.

Он добавил, что любой проект, основанный на разработках TON или использующий это название, не будет иметь отношения к Telegram.

Ранее компания Telegram направила американским инвесторам письма с сообщением об отсутствии возможности остаться в проекте ещё на год. Таким образом, они смогут вернуть только 72% вложенных средств, писал NEWS.ru.