Технологии

Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON

21:00, 12 мая 2020 12
Павел Дуров Павел Дуров Фото: lukomore. org/Global Look Press

Основатель соцсети «ВКонтакте» и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров решил закрыть свой блокчейн-проект TON.

Мы приняли трудное решение не продолжать работу с TON, — написал Дуров в своём блоге.

Он добавил, что любой проект, основанный на разработках TON или использующий это название, не будет иметь отношения к Telegram.

Ранее компания Telegram направила американским инвесторам письма с сообщением об отсутствии возможности остаться в проекте ещё на год. Таким образом, они смогут вернуть только 72% вложенных средств, писал NEWS.ru.

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