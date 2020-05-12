Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель соцсети «ВКонтакте» и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров решил закрыть свой блокчейн-проект TON.
Мы приняли трудное решение не продолжать работу с TON, — написал Дуров в своём блоге.
Он добавил, что любой проект, основанный на разработках TON или использующий это название, не будет иметь отношения к Telegram.
Ранее компания Telegram направила американским инвесторам письма с сообщением об отсутствии возможности остаться в проекте ещё на год. Таким образом, они смогут вернуть только 72% вложенных средств, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники