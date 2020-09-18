Директор РАЭК: гаджет не единственное устройство, которое за нами следит

Почему, несмотря на массовый уход в онлайн из-за пандемии, 2020 год может стать для Рунета самым кризисным за всё время его существования? Есть ли возможность отключить Россию от глобальной сети? Стоит ли бояться чипирования и как бытовая техника стала знать о нас больше, чем мы сами? Об этом и многом другом в преддверии 24-го Российского интернет-форума (РИФ-2020) в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.