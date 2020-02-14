Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) создали RFID-датчик, который может зафиксировать влажность подгузника ребёнка.
По словам исследователей, сам датчик крохотного размера и его можно изготовить менее чем за два цента. Разработчики предлагают добавлять сенсор в гидрогель, обычно находящийся в одноразовых подгузниках.
Когда вещество становится влажным, то оно расширяется и становится достаточно проводящим, чтобы активировать метку для отправки сигнала на RFID-считыватель. Он в свою очередь
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