Данные полутора миллиардов пользователей Facebook выставлены на продажу

Хакер выставил на продажу личные данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook. Информация о передаче личных данных, по неподтверждённой информации, выставлена на чёрный рынок, сообщает издание Privacy Affairs, занимающееся вопросами информационной безопасности.

Персональные данные получены с помощью скрейпинга веб-страниц, данные могут быть использованы для фишинга и кражи аккаунтов. Проданные данные заявлены как новые, 2021 года, — говорится в сообщении интернет-издания.

В украденных данных содержатся имена, адреса электронной почты, номера телефонов, местоположение, пол и идентификаторы. Издание уточняет, что информация о доступе к базе Facebook появилась в конце сентября от одного из пользователей Даркнета. База выставлена на продажу, её можно купить по частям или всю.

По информации другого пользователя, ему было предложено приобрести базу Facebook за $5 тысяч. От самой компании никаких комментариев не поступало.

Ранее из США в РФ депортировали российского программиста и хакера Алексея Буркова, осуждённого в США и обвиняемого в России в ряде преступлений, в том числе в краже денежных средств и создании вредоносного программного обеспечения. Бурков был задержан российскими полицейскими по прибытии из Нью-Йорка в Москву.