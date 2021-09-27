Осуждённого в США хакера Буркова депортировали в Россию

Из США в РФ депортировали российского программиста и хакера Алексея Буркова, осуждённого в США и обвиняемого в России в ряде преступлений, в том числе в краже денежных средств и создании вредоносного программного обеспечения. Бурков был задержан российскими полицейскими по прибытии из Нью-Йорка в Москву. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, которую цитирует РИА Новости.

Волк уточнила , что Бурков обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов банков с 2008 по 2015 год. В 2017 году Буркову предъявили заочные обвинения по статьям о краже, незаконном получении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, неправомерном обороте средств платежей, создании и распространении вредоносного ПО. Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

Ранее суд вашингтонского пригорода Александрия вынес Буркову приговор по делу о хакерской деятельности. Его приговорили к девяти годам лишения свободы, обвинив в «электронном мошенничестве, сговоре с целью совершения мошеннических действий, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег».

Обвинение утверждало, что он способствовал краже данных банковских карт, в том числе жителей США, и продавал их на сайте Cardplanet с 2009 по 2013 год. Россиянин согласился на сделку со следствием и признал себя виновным в краже личных данных, отмывании денег и хакерской деятельности.