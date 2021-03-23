Снесите это немедленно: браузер Google Chrome уличили в слежке

https://static.news.ru/photo/8767ce60-8bbe-11eb-8b65-96000091f725_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Google Chrome собирает больше данных о пользователях, чем все остальные интернет-браузеры, однако недостаточно серьёзно относится к конфиденциальности и сохранности информации. Разоблачительный материал в американской версии Forbes опубликовал обозреватель издания Зак Доффман. Он утверждает, что вся модель бизнеса компании основана на слежке за юзерами.

Журналист напомнил , что в 2020 году компания Apple пообещала заставить разработчиков приложений раскрывать масштабы сбора данных о пользователях. Ситуация вскрыла неприятную правду: в частности, такие гиганты, как Google и Facebook оказались далеки от идеала в вопросах безопасности персональных данных.

Однако при этом Google, в отличие от Facebook, пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, заявляет о защите конфиденциальной информации, ведь на его платформе находится экосистема, включающая почту и документы. С другой стороны, корпорация зарабатывает более $100 млрд ежегодно на рекламе, а рекламодатели, как известно, подучают информацию о людях от интернет-платформ.

Доффман среди прочего обратил внимание на заявление гендиректора Google Сундара Пичаи, который заявил, что компания не использует в рекламных целях информацию из приложений, где люди хранят личные данные — Drive, Gmail, Calendar, Photos. При этом среди перечисленных приложений не оказалось браузера Chrome, в котором люди тоже вводят личные данные, в том числе проводя финансовые операции.

Обозреватель Forbes рекомендовал тем, кто не может отказаться от использования сервисов Google, как минимум перестать пользоваться Chrome. По его словам, в мире есть немало других, более надёжных с точки зрения безопасности браузеров.

Ранее NEWS.ru писал, что у браузера Google Chrome нашли шесть малоизвестных функций.