Apple подала в суд на компанию Corellium. Компания обвиняет разработчиков в нарушении авторских прав из-за создания виртуальных копий операционных систем iPhone и iPad.
Как утверждает истец, Corellim скопировала ОС, графический интерфейс и другие аспекты без разрешения под предлогом выявления уязвимостей в безопасности.
Несмотря на то что Corellium представляет собой инструмент исследования для тех, кто пытается обнаружить уязвимости в системе безопасности и другие недостатки программного обеспечения Apple, истинная цель Corellium — извлечь выгоду из её вопиющего нарушения, — говорится в жалобе Apple.
В Купертино считают, что авторы помогают пользователям не только устранить уязвимости, но и продать любую обнаруженную информацию заинтересованным лицам. Apple требует от Corellium уничтожения любых продуктов, использующих авторские права компании, денежной компенсации, а также уведомить клиентов разработчиков о нарушении прав «яблочной» корпорации, сообщает
Ранее News.ru рассказал, что Apple выпустила седьмую бета-версию iOS 13 для разработчиков. Пользователи успели её изучить и обнаружили интересную находку — возможную дату презентации новой линейки iPhone.