https://static.news.ru/photo/65d91eca-c004-11e9-9a0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Apple подала в суд на компанию Corellium. Компания обвиняет разработчиков в нарушении авторских прав из-за создания виртуальных копий операционных систем iPhone и iPad.

Как утверждает истец, Corellim скопировала ОС, графический интерфейс и другие аспекты без разрешения под предлогом выявления уязвимостей в безопасности.

Несмотря на то что Corellium представляет собой инструмент исследования для тех, кто пытается обнаружить уязвимости в системе безопасности и другие недостатки программного обеспечения Apple, истинная цель Corellium — извлечь выгоду из её вопиющего нарушения, — говорится в жалобе Apple.

В Купертино считают, что авторы помогают пользователям не только устранить уязвимости, но и продать любую обнаруженную информацию заинтересованным лицам. Apple требует от Corellium уничтожения любых продуктов, использующих авторские права компании, денежной компенсации, а также уведомить клиентов разработчиков о нарушении прав «яблочной» корпорации, сообщает Bloomberg .

Ранее News.ru рассказал, что Apple выпустила седьмую бета-версию iOS 13 для разработчиков. Пользователи успели её изучить и обнаружили интересную находку — возможную дату презентации новой линейки iPhone.