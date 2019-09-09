https://static.news.ru/photo/2698bd48-d2dc-11e9-b4d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Hertzberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компании Apple и Foxconn улучили в нарушении трудового законодательства КНР. Число временных сотрудников производителей в августе было превышено в пять раз.

По китайскому законодательству количество подобных работников не должно превышать 10%, в то время как в Foxconn он составлял свыше 50%. Многие из этих сотрудников были студентами-стажёрами, и даже на сентябрь их число по-прежнему оставалось выше нормы (30%).

Обе компании признали «превышение стандартов». Apple сообщила, что сейчас тесно сотрудничает с Foxconn для решения этой проблемы.

Кроме того, организация China Labour Watch (CLW) также обнаружила ряд других нарушений. Так, производители не принимали заявления об уходе в пиковые периоды, во время которых стажёры брали до 100 сверхурочных часов в месяц, что также считается нарушением закона (максимально допустимый — 36 часов). За них работники так и не получили обещанные бонусы. Тем не менее Apple отрицает многие претензии, пишет Bloomberg .

Ранее News.ru сообщил, что Apple скорректирует положение «яблочного» логотипа на новых iPhone. Он переместится точно в центр задней панели и будет служить своеобразным указателем для пользователей.