https://static.news.ru/photo/5868a89e-d2d0-11e9-9ff8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Компания Apple скорректирует положение «яблочного» логотипа на новых iPhone. Он переместится точно в центр задней панели и будет служить своеобразным указателем для пользователей.
Смартфоны должны получить поддержку обратной беспроводной зарядки, чтобы подзаряжать другие устройства. Таким образом разработчики хотят указать юзерам, куда следует класть девайсы. Энтузиасты уже сделали изображения с новым дизайном.
Сбой в работе сервиса произошёл в пятницу в 21:10 мск. О проблемах сообщают пользователи из России, Украины, Великобритании, Германии и других европейских стран.
По данным Downdetector, 94% пользователей столкнулись с...
Apple может переместить логотип «яблока» на новых iPhone