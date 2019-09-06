https://static.news.ru/photo/f66d61de-d16c-11e9-bfc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hitoshi Yamada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Телефоны компании Apple линейки 2020 года получат совершенно новый дизайн. Возможно, они произведут такой же эффект, как когда-то сделал необычный iPhone X, считает аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

В целом, по словам аналитика, в будущей серии смартфонов планируются три основных изменения. Во-первых, дизайн. Во-вторых, поддержка 5G. И в-третьих, обновление функционала камеры, заявляет он .

В ранних отчётах Куо утверждалось, что Apple скорректирует размер OLED-экранов для двух моделей линейки. На меньшем устройстве диагональ дисплея уменьшится до 5,4 дюйма, а на большем — увеличится до 6,7 дюйма.

Кроме того, от iPhone 2020 года ожидают встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Три смартфона с предполагаемыми названиями iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max должны поступить в продажу 27 сентября. Новые версии «яблочных» операционных систем, включая iOS 13, станут доступны 23 сентября. Сама презентация Apple пройдёт 10 сентября.

Ранее News.ru писал, что Apple работает над новой особенностью голосового помощника Siri. Ассистент научится обсуждать с пользователями проблемы со здоровьем.

Вместе с этим Apple добавит в Siri встроенный машинный перевод и «поддержку нового аппаратного обеспечения» для «нового устройства». Нововведения должны появиться к релизу iOS 15 осенью 2021 года. Об этом стало известно благодаря внутренней документации компании.

Разработчики также намерены сделать так, чтобы Siri максимально нейтрально реагировала на такие деликатные темы, как феминизм.