https://static.news.ru/photo/981de334-d0ad-11e9-b23c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Toin Damen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Apple работает над новой особенностью голосового помощника Siri. Ассистент научится обсуждать с пользователями проблемы со здоровьем.

Вместе с этим Apple добавит в Siri встроенный машинный перевод и «поддержку нового аппаратного обеспечения» для «нового устройства». Нововведения должны появиться к релизу iOS 15 осенью 2021 года. Об этом стало известно благодаря внутренней документации компании.

Разработчики также намерены сделать так, чтобы Siri максимально нейтрально реагировала на такие деликатные темы, как феминизм. В руководящих принципах указано, что помощнику «следует соблюдать осторожность при работе с потенциально спорным контентом».

Подобные вопросы Siri может отклонить, нейтрально показав вместо ответа запись о понятии «феминизм» в «графе знаний». Информация будет браться из «Википедии» и словаря iPhone, сообщает The Guardian .

В заявлении Apple говорит, что Siri стремится «опираться на фактические данные, а не высказывать мнения».

Siri — это цифровой помощник, предназначенный для того, чтобы помочь пользователям добиться цели. Команда работает над тем, чтобы ответы Siri были актуальны для всех клиентов. Наш подход должен основываться на фактических данных, а не предлагать мнения, — утверждают в компании.

Ранее News.ru рассказал, что Apple запустила веб-версию музыкального сервиса Apple Music. Сейчас она находится в стадии раннего бета-тестирования.