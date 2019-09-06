Apple работает над новой особенностью голосового помощника Siri. Ассистент научится обсуждать с пользователями проблемы со здоровьем.
Вместе с этим Apple добавит в Siri встроенный машинный перевод и «поддержку нового аппаратного обеспечения» для «нового устройства». Нововведения должны появиться к релизу iOS 15 осенью 2021 года. Об этом стало известно благодаря внутренней документации компании.
Разработчики также намерены сделать так, чтобы Siri максимально нейтрально реагировала на такие деликатные темы, как феминизм. В руководящих принципах указано, что помощнику «следует соблюдать осторожность при работе с потенциально спорным контентом».
Подобные вопросы Siri может отклонить, нейтрально показав вместо ответа запись о понятии «феминизм» в «графе знаний». Информация будет браться из «Википедии» и словаря iPhone, сообщает
В заявлении Apple говорит, что Siri стремится «опираться на фактические данные, а не высказывать мнения».
Siri — это цифровой помощник, предназначенный для того, чтобы помочь пользователям добиться цели. Команда работает над тем, чтобы ответы Siri были актуальны для всех клиентов. Наш подход должен основываться на фактических данных, а не предлагать мнения, — утверждают в компании.
Ранее News.ru рассказал, что Apple запустила веб-версию музыкального сервиса Apple Music. Сейчас она находится в стадии раннего бета-тестирования.