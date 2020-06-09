Адвокат рассказал о признаках взлома аккаунта

https://static.news.ru/photo/07d7ff66-a9e8-11ea-9535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отслеживая некоторые изменения в собственном аккаунте, можно понять, что им завладел другой человек, рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов.

В частности, о взломе могут свидетельствовать странные счета и оповещения о покупках, появление связанных с аккаунтом приложений, которые пользователь не устанавливал и незнакомых людей в списке друзей. Самый очевидный признак, по-прежнему, — смена пароля от аккаунта, передаёт «Прайм».

Основные признаки того, что аккаунт взломан, вот уже несколько лет остаются одинаковыми для любых электронных устройств — компьютеров, смартфонов и других гаджетов. Если появились подозрения во взломе или появилось желание это проверить, то тогда нужно посмотреть на приходящие счета за последний месяц. Если есть подозрительные счета или неизвестные покупки на любую сумму, то требуется полная проверка и «лечение» устройства, — пояснил эксперт.

Также Бишенов посоветовал обращать внимание на рапорты от приложений банков, операторов ЖКХ, требующих регулярной оплаты. Если они не приходят вовсе или приходят не все — возможно, взломаны «личные кабинеты» в онлайн-приложениях этих учреждений.

Как писал NEWS.ru ранее, компания Google зафиксировала активность хакеров вокруг аккаунтов сотрудников предвыборного штаба президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. По данным организации, взломать их хотели люди из Ирана.