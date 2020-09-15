От винта: вертолётный размах 13-й выставки «HeliRussia-2020»

«HeliRussia» традиционно собирает участников со всего мира. Это крупнейшая в Европе и Северной Азии площадка для демонстрации новинок вертолётостроения. На этот раз в выставке приняли участие компании из 12 государств, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса. «HeliRussia-2020» в очередной раз продемонстрировала высокий уровень и подтвердила свой авторитетный статус. Выставка проводится ежегодно с 2008 года. На ней можно увидеть весь спектр продукции и услуг вертолётной индустрии, включая продукцию военного назначения.
Вертолет Ансат
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гибридный БПЛА seadrone mg
Сергей Булкин/NEWS.ru
Турбовальный двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В
Сергей Булкин/NEWS.ru
Электромагнитный подавитель «Дронобой»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Турбовальный двигатель ТВ7-117В
Сергей Булкин/NEWS.ru
Медицинский салон вертолета ансат
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дмитрий Рогозин на стенде «Рособоронэкспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетитель у панели управления вертолетом
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Автомат перекоса несущего винта вертолета
Сергей Булкин/NEWS.ru
Робот зазывала в МАИ
Сергей Булкин/NEWS.ru
Беспилотное воздушное судно гражданского назначения Smartheli 350
Сергей Булкин/NEWS.ru
Минидроны студентов МАИ
Сергей Булкин/NEWS.ru
Модель вертолета Ми-171А2
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Панель навигации
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стенд объединенной двигательной корпорации
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вертолет Ка-32А11ВС
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вертолет Ми-38
Сергей Булкин/NEWS.ru
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