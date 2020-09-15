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От винта: вертолётный размах 13-й выставки «HeliRussia-2020»

18:30, 15 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«HeliRussia» традиционно собирает участников со всего мира. Это крупнейшая в Европе и Северной Азии площадка для демонстрации новинок вертолётостроения. На этот раз в выставке приняли участие компании из 12 государств, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса. «HeliRussia-2020» в очередной раз продемонстрировала высокий уровень и подтвердила свой авторитетный статус. Выставка проводится ежегодно с 2008 года. На ней можно увидеть весь спектр продукции и услуг вертолётной индустрии, включая продукцию военного назначения.

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