От винта: вертолётный размах 13-й выставки «HeliRussia-2020»

«HeliRussia» традиционно собирает участников со всего мира. Это крупнейшая в Европе и Северной Азии площадка для демонстрации новинок вертолётостроения. На этот раз в выставке приняли участие компании из 12 государств, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса. «HeliRussia-2020» в очередной раз продемонстрировала высокий уровень и подтвердила свой авторитетный статус. Выставка проводится ежегодно с 2008 года. На ней можно увидеть весь спектр продукции и услуг вертолётной индустрии, включая продукцию военного назначения.