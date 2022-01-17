«Золотая» российская фигуристка Валиева восхитила японцев

Выступление российской фигуристки Камилы Валиевой, которая завоевала золото в женском одиночном катании во время своего дебютного чемпионата Европы, восхитило японского журналиста Хитоси Курасава, свои впечатления он выразил в статье для издания Mainichi Shimbun. По словам автора, Валиева уверенно выиграла свой первый подобный чемпионат. Знаменательно, что второе и третье место также заняли россиянки — Анна Щербакова и Александра Трусова.

Таким образом, три российские фигуристки вновь оккупировали весь подиум ЧЕ в Таллине, — написал он.

По мнению автора, во время финальных прокатов Валиева показала бурный прогресс по сравнению с каждым своим предыдущим выступлением.

Тем не менее характерное для Валиевой соединение холодного расчёта с мощью исполнения присутствовало и на этот раз. За технику в произвольной программе она получила 94,58 балла, а оценка за художественное впечатление составила 75,03 балла. Оба результата являются высшими, — указал журналист.

Курасава также напомнил, что сезон-2021/22 года был для фигуристки очень плодотворным: она одержала подряд пять побед, в том числе на национальном и на международном уровнях.

Особенно на международных соревнованиях, каждый раз, когда она выступает, то обновляет высшее мировое достижение, — отметил он.

Вероятно, что Валиева, которую, по словам Курасавы, считают самым многообещающим кандидатом на медаль высшего достоинства Олимпийских игр в Пекине, уже задумывается об олимпийском льде.

Пятнадцатилетняя девушка, получившая прозвище «источник огорчений», потому что она «сбивает» боевой дух своих соперниц подавляющей силой своего мастерства, сказала: «Я хочу увидеть Великую Китайскую стену», — заключил Курасава.

Японские читатели также оценили талант российской фигуристки, отметив её достижения в комментариях к статье.

Какая у этой девушки сила воли! Хладнокровие, которое наводит на мысль о том, что она по менталитету старше своих 15 лет. Это так подходит для королевы фигурного катания, — указал mar.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елена Радионова назвала свою версию состава на соревнования в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Она считает, что в состав команды должны попасть самые стабильные фигуристы — Валиева и Трусова.