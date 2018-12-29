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Жулин раскритиковал «плоских» фигуристок

Александр Жулин Сергей Булкин/News.ru

Александр Жулин

спорт [ версия для печати ]

Тренер танцевальных пар Александр Жулин рассказал о своём отношении к возрастному цензу в женском фигурном катании.

«Мне интересно смотреть именно женское фигурное катание, когда соревнуется не подростковое население, а фигуристки со сформировавшимися женственными частями тела, на которые мужчинам приятно взглянуть. А так, получается, девочка плоская, как мальчик, исполняет сложнейшие прыжки», — приводит слова тренера TUT.by.

Жулин добавил, что тренеры искусственно сдерживают взросление и развитие спортсменок. Он подчеркнул, что не верит в то, что олимпийская чемпионка Алина Загитова, пройдя период взросления, сможет выиграть чемпионат мира.

«Я считаю, что в женском фигурном катании должны соревноваться девушки старше 17 лет. До этого возраста пусть выступают в юниорках», — заключил он.

На чемпионате России, который проходил в Саранске, спортсменка стала пятой (212,03). Золотую медаль чемпионата России выиграла юниорка Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54).

Таким образом, спортсменка попала в состав сборной России на чемпионат Европы. Вместе с ней отправятся Станислава Константинова и Софья Самодурова.

Загитова приступила к разучиванию четверного прыжка, писал News.ru.


#фигурноекатание
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