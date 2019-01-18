Юным футболистом «Спартака» заинтересовались в Европе

https://news.ru/storage/news/336e4473fa9eee5da85026c54a874ac1/54180642-8726-4728-b886-87ed70fe7179_850.jpg spartak.com

Нападающий футбольного клуба «Спартак» (Москва) и юношеской сборной России Данила Прошляков

Нападающий футбольного клуба «Спартак» (Москва) и юношеской сборной России Данила Прошляков попал в сферу интересов двух европейских клубов.

18-летнего игрока просматривали скауты «Лиона» (Франция) и «Боруссии» (Дортмунд), сообщает «Чемпионат».

В текущем сезоне молодёжного первенства России Прошляков в 13 матчах забил 14 мячей. Также нападающий провёл два матча в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в составе «Спартака-2», а также один раз был включён в состав «красно-белых» на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее экс-игрок «Спартака» Роман Ерёменко подписал контракт с «Ростовом».