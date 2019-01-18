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«Ростов» объявил о подписании Ерёменко

Роман Ерёменко Алексей Филиппов/РИА Новости

Роман Ерёменко

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник Роман Ерёменко продолжит карьеру в «Ростове». О подписании контракта с 31-летним финном объявила пресс-служба донского клуба.

Как сообщается, соглашение с Ерёменко подписано на 2,5 года. Последним клубом Романа был московский «Спартак», цвета которого он защищал с августа 2018 года.

В текущем сезоне Ерёменко провел за «Спартак» семь матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее News.ru сообщал, что в «Спартак» перешёл футболист «Ростова» Аяз Гулиев.


#футбол #трансфер #РоманЕременко #Ростов
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