«Ростов» объявил о подписании Ерёменко

https://news.ru/storage/news/66864dfdc621a09511d302f87559803e/79502230-f96b-40f8-ad1c-b24e0393dc80_850.jpg Алексей Филиппов/РИА Новости

Роман Ерёменко

Полузащитник Роман Ерёменко продолжит карьеру в «Ростове». О подписании контракта с 31-летним финном объявила пресс-служба донского клуба.

Как сообщается, соглашение с Ерёменко подписано на 2,5 года. Последним клубом Романа был московский «Спартак», цвета которого он защищал с августа 2018 года.

Роман Еременко — игрок «Ростова»



Полузащитник заключил контракт с нашим клубом сроком на 2.5 года.



Подробнее: https://t.co/1CdEOVB2R8 pic.twitter.com/NCsyLd1ok3 — Football Club Rostov (@rostovfc) 18 января 2019 г.

В текущем сезоне Ерёменко провел за «Спартак» семь матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее News.ru сообщал, что в «Спартак» перешёл футболист «Ростова» Аяз Гулиев.