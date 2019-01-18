«Ростов» объявил о подписании Ерёменко

Полузащитник Роман Ерёменко продолжит карьеру в «Ростове». О подписании контракта с 31-летним финном объявила пресс-служба донского клуба.
Как сообщается, соглашение с Ерёменко подписано на 2,5 года. Последним клубом Романа был московский «Спартак», цвета которого он защищал с августа 2018 года.
Роман Еременко — игрок «Ростова»— Football Club Rostov (@rostovfc) 18 января 2019 г.
Полузащитник заключил контракт с нашим клубом сроком на 2.5 года.
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В текущем сезоне Ерёменко провел за «Спартак» семь матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее News.ru сообщал, что в «Спартак» перешёл футболист «Ростова» Аяз Гулиев.