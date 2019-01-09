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Лидер «Ростова» продолжит карьеру в «Спартаке»

Аяз Гулиев lexander Kulebyakin/Global Look Press

Аяз Гулиев

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Аяз Гулиев прибыл на тренировочный сбор московского «Спартака», который проходит в Дубае (ОАЭ).

«Настроение отличное. Всё хорошо, долетели нормально. Задачи на сбор пока не ставил, только прилетел, сейчас начнём тренировки», — приводит слова Гулиева «СЭ».

Футболист отметил, что сутки провёл в самолете, поскольку сначала совершил перелёт из Турции в Москву, а затем из Москвы в Дубай.

Аяз Гулиев является воспитанником «Спартака». Футболист выступал за «Спартак-2». В 2017 году он был отправлен в аренду в махачкалинский «Анжи». В 2018 году Гулиев играл за «Ростов». В текущем сезоне полузащитник сыграл 14 матчей, в которых забил гол и отдал две голевые передачи.

Ранее News.ru сообщал, что «Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко.


#футбол #ФКспартак #Ростов
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