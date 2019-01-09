Лидер «Ростова» продолжит карьеру в «Спартаке»

https://news.ru/storage/news/9be59a566c6a88018dc4e3c73072f213/fd06d1e3-8ecf-4e8b-9e96-11adfeaf677e_850.jpg lexander Kulebyakin/Global Look Press

Аяз Гулиев

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Аяз Гулиев прибыл на тренировочный сбор московского «Спартака», который проходит в Дубае (ОАЭ).

«Настроение отличное. Всё хорошо, долетели нормально. Задачи на сбор пока не ставил, только прилетел, сейчас начнём тренировки», — приводит слова Гулиева «СЭ».

Футболист отметил, что сутки провёл в самолете, поскольку сначала совершил перелёт из Турции в Москву, а затем из Москвы в Дубай.

Первые слова Аяза Гулиева после возвращения в родной клуб #спартак pic.twitter.com/XYVSlKhMXm — Artem Kalinin (@kalininart) 9 января 2019 г.

Аяз Гулиев является воспитанником «Спартака». Футболист выступал за «Спартак-2». В 2017 году он был отправлен в аренду в махачкалинский «Анжи». В 2018 году Гулиев играл за «Ростов». В текущем сезоне полузащитник сыграл 14 матчей, в которых забил гол и отдал две голевые передачи.

Ранее News.ru сообщал, что «Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко.