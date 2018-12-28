Японец Насукава пообещал выступить лучше Макгрегора

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Тенсин Насукава

Японский кикбоксёр Тенсин Насукава заявил, что выступит лучше ирландского бойца UFC Конора Макгрегора в предстоящем поединке против чемпиона мира по боксу американца Флойда Мейвезера.

«Определённо, я выступлю лучше, чем Макгрегор. Я докажу это в бою. После нашего боя люди узнают, кто я и что среди японцев всё ещё есть жёсткие бойцы», — приводит слова Насукавы BoxingScene.

По словам японского кикбоксёра, он не ощущает давление в связи с возможным проигрышем нокаутом в поединке. Насукава не считает, что его опыт кикбоксёра негативно скажется на нём во время боя.

«Ни у одного японского бойца не было возможности подраться с ним. Мне очень повезло, что могу провести поединок с ним в этом возрасте», — заключил он.

Бой между японцем Тенсином Насукавой и американцем Флойдом Мейвезером пройдёт 31 декабря 2018 года в японском Сайтаме. Поединок будет носить выставочный характер в рамках турнира организации Rizin. Бой пройдёт по правилам профессионального бокса и будет состоять из трёх трёхминутных раундов.