Японец Насукава пообещал выступить лучше Макгрегора

Японский кикбоксёр Тенсин Насукава заявил, что выступит лучше ирландского бойца UFC Конора Макгрегора в предстоящем поединке против чемпиона мира по боксу американца Флойда Мейвезера.
«Определённо, я выступлю лучше, чем Макгрегор. Я докажу это в бою. После нашего боя люди узнают, кто я и что среди японцев всё ещё есть жёсткие бойцы», — приводит слова Насукавы BoxingScene.
По словам японского кикбоксёра, он не ощущает давление в связи с возможным проигрышем нокаутом в поединке. Насукава не считает, что его опыт кикбоксёра негативно скажется на нём во время боя.
«Ни у одного японского бойца не было возможности подраться с ним. Мне очень повезло, что могу провести поединок с ним в этом возрасте», — заключил он.
Бой между японцем Тенсином Насукавой и американцем Флойдом Мейвезером пройдёт 31 декабря 2018 года в японском Сайтаме. Поединок будет носить выставочный характер в рамках турнира организации Rizin. Бой пройдёт по правилам профессионального бокса и будет состоять из трёх трёхминутных раундов.