WADA увеличило до 61 число допинговых дел российских спортсменов

https://static.news.ru/photo/60e070c8-96da-11ea-81f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выявило еще четыре случая манипуляций данными.

Отмечается, что они были выявлены после повторной проверки допинг-проб из московской лаборатории в период с 2014 по 2016 год в первой половине мая. Общее число дел возросло до 61, сообщает ТАСС

9 декабря 2019 года Исполком WADA принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе.

Как писал NEWS.ru 30 апреля отдел расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершил разбирательство по делу о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов. WADA направило результаты разбирательства в международные федерации различных видов спорта.