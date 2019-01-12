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Воспитанница Тутберидзе признала величие другого тренера

Алёна Косторная Yutaka/AFLO/Global Look Press

Алёна Косторная

спорт [ версия для печати ]

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о том, кого считает великим тренером.

«В первую очередь назову Елену Анатольевну Чайковскую. Она выдающийся тренер, воспитавшая плеяду знаменитых чемпионов. По-настоящему великая женщина», — приводит слова спортсменки «Культура».

Косторная добавила, что рада быть частью команды Этери Тутберидзе, «которая продолжает славные традиции, заложенные Чайковской».

Чайковская воспитала Людмилу Пахомову и Александра Горшкова, завоевавших золото Олимпийских игр в паре. У Чайковской также тренировались Владимир Ковалёв, Владимир Котин, Мария Бутырская. Всего на чемпионатах мира её ученики завоевали 11 золотых медалей (второе место из всех тренеров в истории фигурного катания).

Косторная на прошедшем чемпионате России в Саранске стала третьей, пропустив вперёд других подопечных Тутберидзе — Анну Щербакову и Александру Трусову.

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#фигурноекатание
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