Воспитанница Тутберидзе признала величие другого тренера

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о том, кого считает великим тренером.
«В первую очередь назову Елену Анатольевну Чайковскую. Она выдающийся тренер, воспитавшая плеяду знаменитых чемпионов. По-настоящему великая женщина», — приводит слова спортсменки «Культура».
Косторная добавила, что рада быть частью команды Этери Тутберидзе, «которая продолжает славные традиции, заложенные Чайковской».
Чайковская воспитала Людмилу Пахомову и Александра Горшкова, завоевавших золото Олимпийских игр в паре. У Чайковской также тренировались Владимир Ковалёв, Владимир Котин, Мария Бутырская. Всего на чемпионатах мира её ученики завоевали 11 золотых медалей (второе место из всех тренеров в истории фигурного катания).
Косторная на прошедшем чемпионате России в Саранске стала третьей, пропустив вперёд других подопечных Тутберидзе — Анну Щербакову и Александру Трусову.
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