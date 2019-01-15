USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,289 $   Brent59.23 $ Bitcoin3,678.10 $
МОСКВА0°C11:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Вихлянцева вышла во второй круг Australian Open

Наталья Вихлянцева AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наталья Вихлянцева

спорт [ версия для печати ]

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева переиграла американскую спортсменку Варвару Лепченко в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в трёх сетах (6:7 (2:7), 6:2, 6:4).

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. Во втором круге россиянка сыграет против швейцарской теннисистки Тимеи Бачински, которая вышла во второй круг, обыграв российскую спортсменку Дарью Касаткину (6:3, 6:0).

Australian Open продлится до 27 января.

Ранее News.ru сообщал, что британский теннисист Энди Маррей пожаловался на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).


#теннис #НатальяВихлянцева #AustralianOpen
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
спорт 12:18, 14 января 2019
Шарапова поведала о сексизме в теннисе
спорт 11:16, 11 января 2019
Маррей задумал уйти из тенниса из-за боли
спорт 20:50, 10 января 2019
Теннисист предложил болельщице билет на свой матч
Лента новостей
экономика 11:21
Власти планируют переобучить почти 500 тыс. предпенсионеров
спорт 11:16
Бьорндален рассказал о зависти к Фуркаду
спорт 11:02
IBU выступил с заявлением по отмене спринта на КМ
общество 10:59
Театралов оградят от «билетной мафии»
общество 10:58
Аэропорт Симферополя установил рекорд перед Новым годом
Другие новости
спорт 11:16
Бьорндален рассказал о зависти к Фуркаду
спорт 11:02
IBU выступил с заявлением по отмене спринта на КМ
спорт 10:52
Украинской биатлонистке требуется разрешение WADA
спорт 10:40
Кличко назвал новость о его возращении на ринг «фейком»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top