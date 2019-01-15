Вихлянцева вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева переиграла американскую спортсменку Варвару Лепченко в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в трёх сетах (6:7 (2:7), 6:2, 6:4).
Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. Во втором круге россиянка сыграет против швейцарской теннисистки Тимеи Бачински, которая вышла во второй круг, обыграв российскую спортсменку Дарью Касаткину (6:3, 6:0).
Australian Open продлится до 27 января.
Ранее News.ru сообщал, что британский теннисист Энди Маррей пожаловался на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).