Вихлянцева вышла во второй круг Australian Open

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Наталья Вихлянцева

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева переиграла американскую спортсменку Варвару Лепченко в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в трёх сетах (6:7 (2:7), 6:2, 6:4).

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. Во втором круге россиянка сыграет против швейцарской теннисистки Тимеи Бачински, которая вышла во второй круг, обыграв российскую спортсменку Дарью Касаткину (6:3, 6:0).

Australian Open продлится до 27 января.

Ранее News.ru сообщал, что британский теннисист Энди Маррей пожаловался на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).