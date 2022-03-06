В Мексике сообщили о смерти 17 болельщиков на футбольном матче

Во время матча девятого тура чемпионата Мексики между командами «Керетаро» и «Атлас» произошла массовая драка болельщиков. Официально известно о 22 случаях ранений и девяти случаях госпитализации, но, по данным UOL, по меньшей мере 17 человек погибли.

На данный момент, по данным полиции Керетаро, в результате потасовки зафиксировано 22 раненых, причём девять из них доставлены в больницы, два в тяжёлом состоянии. Власти не сообщают, были ли погибшие, но некоторые средства массовой информации говорят о 17 погибших, — отмечает издание.

В свою очередь газета Marca сообщает , что беспорядки начались во втором тайме матча на гостевой трибуне. Журналист Маурисио Педроса проинформировал, что руководители стадиона понесут уголовную ответственность за случившееся. Он, ссылаясь на свои источники, говорит, что «несколько болельщиков умерли в больнице».

При этом губернатор штата Халиско Энрике Альфаро сообщил, что не получал никаких сообщений о смертельных исходах, но намерен добиться наказания для виновников. Правительство сообщило, что медицинская помощь понадобилась 24 мужчинами и двум женщинам. Три пациента находятся в тяжёлом состоянии, двое из них нуждаются в системе жизнеобеспечения.

Когда мы хотели уйти через гостевые ворота, то обнаружили, что там нас ждут «Керетаро». Полиция уже открыла выход для них. Они загнали нас в угол и забросали камнями. Вероятно, всё это было преднамеренно, — сказал фанат «Атласа»

Он также заявил, что принял участие в драке, подтвердив смерть одного из своих друзей. При этом полицию, работающую на стадионе, фанаты обвинили в бездействии и попустительстве.

В июле прошлого года в Италии несколько человек погибло во время массовых празднований после победы сборной на Евро-2020.