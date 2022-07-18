В Кремле отреагировали на идею Терюшкова о смене спортивного гражданства Песков заявил, что идея Терюшкова о госизмене за смену гражданства не найдет поддержки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на идею депутата Романа Терюшкова приравнивать смену спортивного гражданства к госизмене. Представитель Кремля заявил, что эта инициатива не найдет поддержки, передает ТАСС.

Полагаю, что эта идея не найдет поддержки, — сказал Песков.

Роман Терюшков опубликовал письмо Министерства спорта России, из которого следует, что в период с 2012 по 2022 год спортивное гражданство сменило 93 российских спортсмена.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Диана Дэвис, представляющая танцы на льду, будет выступать за сборную США. Об этом в сообщил американский журналист Дэйв Лиз. Он сослался на слова матери Дэвис, тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.