Дочка Тутберидзе будет выступать за сборную США Российская фигуристка Дэвис будет выступать за сборную США

Фото: Twitter

Российская фигуристка Диана Дэвис, представляющая танцы на льду, будет выступать за сборную США. Об этом в Twitter сообщил американский журналист Дэйв Лиз, передаёт ТАСС. Он сослался на слова матери Дэвис, тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Этери подтвердила, что Диана Дэвис будет представлять США, — говорится в сообщении журналиста.

Диане Дэвис 19 лет, за Россию она выступала в дуэте с 22-летним Глебом Сомлкиным. На счету пары бронзовая медаль чемпионата мира 2022 года. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.

Ранее российский тренер Сергей Добрин рассказал о жёсткости в группе Этери Тутберидзе. Он заявил, что необходимо обладать колоссальной стрессоустойчивостью, чтобы добиться там результата.