В Госдуме предложили вместо «Катюши» использовать гимн СССР

https://static.news.ru/photo/b56b591a-84a9-11eb-a789-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы Игорь Лебедев предложил на Олимпийских играх в Токио и Пекине исполнять советский гимн.

Парламентарий отметил, что запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) касается только музыкальных произведений, связанных с Россией. Поэтому отклонённую CAS «Катюшу» нужно заменить на гимн СССР. Лебедев, правда, уверен, что и этот вариант будет наверняка отвергнут спортивными чиновниками, сообщает «Чемпионат.com».

Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещают российским спортсменам выступать на ОИ и других международных соревнованиях под символикой РФ до середины 2022 года. В Олимпийском комитете России предложили вместо национального гимна использовать песню «Катюша», написанную композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Исаковским в 1938 году.

Спортивный арбитраж эту инициативу отклонил. Отказ CAS объяснил тем, что «Катюша» считается в России патриотической песней, содержащей призыв к солдатам защищать Родину. После этого в ОКР началось обсуждение альтернативных вариантов. Как рассказала глава комиссии спортсменов ОКР Софья Великая, среди вариантов был назван даже рэпер Моргенштерн.

Как писал NEWS.ru, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина с решением CAS согласилась. По её мнению, мелодия «Катюши» для соревнований не подходит. Она добавила, что сборной России следует выступать на ОИ вообще без гимна. Тогда чем больше отечественные спортсмены завоюют золотых наград, тем тоскливее будут проходить Игры.