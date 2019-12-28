https://static.news.ru/photo/4e73c694-2a09-11ea-85f8-fa163e074e61_660.jpg Анна Щербакова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) после консультации с тренерским советом сообщила фамилии фигуристок, которые войдут в состав сборной РФ на чемпионате Европы.

В австрийском Граце выступят двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алёна Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске. Щербакова набрала 261,87 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла Алёна Косторная (259,83), бронзу завоевала Александра Трусова, дважды упав во время четверных прыжков (226,34). Все три спортсменки представляют «Самбо-70», отделение «Хрустальный».