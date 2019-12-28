Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) после консультации с тренерским советом сообщила фамилии фигуристок, которые войдут в состав сборной РФ на чемпионате Европы.
В австрийском Граце выступят двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алёна Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова,
Как писал NEWS.ru ранее, фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске. Щербакова набрала 261,87 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла Алёна Косторная (259,83), бронзу завоевала Александра Трусова, дважды упав во время четверных прыжков (226,34). Все три спортсменки представляют «Самбо-70», отделение «Хрустальный».
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