Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

Международный гроссмейстер и арбитр по шахматам Юрий Авербах / Фото Сергей Гунеев/РИА Новости

На 101-м году жизни скончался старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах. Причины смерти не уточняются. Дата и место похорон будут определены позже, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Федерации шахмат России (ФШР).

Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным и близким покойного, — говорится в заявлении.

В составе сборной СССР Авербах побеждал на командных чемпионатах Европы 1957 и 1965 годов. В 1953-м он выступал в турнире претендентов на шахматную корону.

Игру Авербаха отличали оригинальные дебютные идеи, точная оценка позиции и высокая техника эндшпиля, знатоком которого он по праву считается, — сообщили в ФШР.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Авербах прожил прекрасную жизнь и сделал шахматы лучше, чем они были до него.

Ранее на 61-м году жизни скончался олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР по хоккею Сергей Яшин.