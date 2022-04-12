Умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Яшин

Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР по хоккею Сергей Яшин скончался на 61-м году жизни, об этом сообщает пресс-служба московского «Динамо». Причина смерти не уточняется.

Хоккейный клуб «Динамо» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича. Это невосполнимая потеря для динамовского спорта. Мы скорбим вместе с вами, — говорится в сообщении.

Сергей Яшин выступал за «Динамо» с 1980 по 1990 год, став чемпионом СССР, четырехкратным серебряным и бронзовым призером первенства страны. За время профессиональной карьеры он также играл за пензенский «Дизелист», петербургский СКА, нижнекамский «Нефтехимик», германские «Динамо» из Берлина, «Вильгельмсхафен» и «Зелб».

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка СССР по фехтованию на рапирах Александра Забелина умерла в возрасте 85 лет.