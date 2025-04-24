Укусил за грудь: тренер домогался двух юных фигуристок? Что известно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родители двух несовершеннолетних фигуристок обвинили тренера Центра зимних видов спорта Новосибирска Константина Медовикова в сексуальных домогательствах во время тренировок. Что рассказали матери девочек, как на скандал отреагировали в ЦЗВС, какое наказание может грозить специалисту — в материале NEWS.ru.

Что рассказали родители фигуристок о тренере Медовикове

Татьяна Антонова, мать 12-летней фигуристки Дарьи, обвинила Медовикова в неоднократных сексуальных домогательствах по отношению к ее дочери. По словам женщины, инцидент произошел в январе на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры». По версии матери фигуристки, тренер лез девочке под майку, целовал в губы, трогал грудь, один раз укусив ее.

Дочь рассказала Антоновой о неподобающем поведении тренера некоторое время спустя во время других соревнований. Татьяна сообщила, что сразу перевела фигуристку к другому специалисту Центра зимних видов спорта в Новосибирске. В апреле мать девочки написала письмо в Федерацию фигурного катания на коньках Новосибирской области (ФФККН), в котором упомянула случаи грубого обращения со спортсменами и сексуального домогательства.

Татьяна Антонова сообщила, что Медовиков прекратил работу в ЦЗВС, но остался в президиуме региональной федерации. Эту информацию подтвердил президент ФФККН Александр Тарасов.

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По словам матери спортсменки, спустя некоторое время от Медовикова поступило обращение в федерацию с требованием отменить переход Антоновой и вернуть ее к нему в группу. В противном случае фигуристке могли запретить участвовать в соревнованиях под эгидой федерации Новосибирской области, отметила женщина. Мать и дочь отказались выполнить требования наставника. Татьяна Антонова обратилась в правоохранительные органы.

«Почему ей не верят — не понимаю. Вот почему молчат спортсмены. Терпят и молчат», — сказала она.

Следственный комитет России по Новосибирской области заявил NEWS.ru о начале проверки заявлений матери фигуристки. По словам Татьяны Антоновой, президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе взял на контроль ситуацию с допуском 12-летней спортсменки на соревнования.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Позднее мать несовершеннолетней фигуристки из Новосибирска Юлия Хохлова обвинила Медовикова в сексуальных домогательствах по отношению к ее дочери. По словам женщины, уголовное дело не было возбуждено, а тренер уволился из спортивного центра в феврале.

«Мы писали заявление на Медовикова в следственном отделе. Его вызвали, но дело не возбудили. Дочь подходила ко мне и говорила, что тренер ее сильно обнимал и трогал ниже поясницы. Я написала сообщение наставнику с требованием прекратить оказывать знаки внимания дочери. Он ответил, что это больше не повторится», — сказала Хохлова в беседе с NEWS.ru.

Фото: NEWS.ruСкриншот переписки Медовикова и мамы фигуристки Хохловой Фото: NEWS.ruСкриншот переписки Медовикова и мамы фигуристки Хохловой

По ее словам, дочь рассказала спортивному психологу, что «тренер продолжительное время трогает ее ниже пояса и за грудь».

«Медовиков уволился в феврале почти сразу после нашей истории. Пусть СК проверяет, мы предоставим все доказательства», — добавила Хохлова.

Как на обвинения в адрес Медовикова отреагировал Центр зимних видов спорта Новосибирска

В Центре зимних видов спорта Новосибирска заявили NEWS.ru, что на Медовикова не поступало жалоб в домогательстве по отношению к несовершеннолетним фигуристкам. В учреждении сообщили, что в марте специалист уволился по собственному желанию.

«Подобных жалоб за 11 лет тренерской работы на Константина Александровича не поступало. Его спортсмены неоднократно становились победителями и призерами областных, региональных, межрегиональных соревнований по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек (младший возраст и старший возраст), а также всероссийских соревнований. На данный момент Следственный комитет проводит проверку по этому делу», — сказали в спортцентре.

В родительском комитете Центра зимних видов спорта сообщили, что не верят словам матери Антоновой.

«Считаем, что это ложь, поскольку была причина — дочь Татьяны Антоновой неуспешно закончила сезон, не смогла защитить разряд КМС, у нее сгорел первый спортивный. Это стало поводом для мести в отношении тренера. Наших детей опрашивал следователь, и они не подтвердили версию, озвученную Антоновой», — рассказали в родительском комитете.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Светлана Журова

Что сказали Журова и Тарасова об обвинениях в адрес тренера Медовикова

Сексуальные домогательства со стороны тренера по отношению к спортсменке всегда должны быть рассмотрены по горячим следам, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, такие факты нужно пресекать сразу, а не через несколько месяцев. Журова отметила, что подобные скандалы часто происходят в художественной гимнастике и фигурном катании.

«К сожалению, это виды спорта, где от тренера требуются тактильные контакты во время растяжки и так далее. Ребенок должен рассказать родителям, дать правильные оценки. Додумал он или правда — всегда было очень сложно понять. Если человек это сто процентов сделал, его надо наказывать, потому что для девочек это ужасная травма. Пресекать такое точно надо. Главное, чтобы не было мести, конкуренции, шантажа, чтобы родители вовлекали детей, так как кому-то могут отомстить. Правоохранительные органы разберутся», — сказала Журова.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила NEWS.ru, что не хочет верить на слово матери Дарьи Антоновой. В то же время она назвала случаи домогательств недопустимыми. По мнению Тарасовой, в этой истории нужно тщательно разобраться.

Какое наказание может грозить тренеру Медовикову в случае признания его виновным

Если вина Медовикова в домогательствах к фигуристке будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет с запретом заниматься определенной деятельностью до 15 лет, заявил NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин.

«Развратность действий необходимо доказать, что они были направлены на удовлетворение сексуального влечения виновного, или на вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к сексуальным отношениям», — сказал Салкин.

По его словам, на подобные дела сразу реагирует Следственный комитет. Если есть заявление, нужно обязательно возбуждать уголовное дело, никто не станет разбираться, врет ребенок или нет.

NEWS.ru обратился за комментариями к Медовикову.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кого еще обвинили в домогательствах по отношению к фигуристкам

Российская фигуристка Вероника Жилина ранее обвинила в домогательствах тренера Сергея Розанова, который представлял Академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсменка рассказала, что на сборах наставник приходил к ней в номер и долго уговаривал сделать массаж. Сейчас Жилина тренируется под руководством Плющенко.

Продюсер Яна Рудковская сообщила о более чем 10 фактах некорректного обращения Розанова с воспитанниками. По ее словам, ему следует думать, прежде чем отвергать обвинения в домогательствах.

Розанов опроверг слова Жилиной. Депутат Госдумы, президент подмосковной федерации фигурного катания трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что организация не получала официальных обращений по поводу поведения тренера и не намерена начинать расследование до их поступления.

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