Сексуальные домогательства к спортсменке со стороны тренера всегда должны рассматриваться по горячим следам, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя инцидент с Константином Медовиковым и 12-летней Дарьей Антоновой. По ее словам, подобные факты нужно пресекать сразу, а не через несколько месяцев. Журова отметила, что такие скандалы часто случаются в художественной гимнастике и фигурном катании.

К сожалению, это виды спорта, где от тренера требуются тактильные контакты во время растяжки и так далее. Ребенок должен рассказать родителям, дать правильные оценки. И додумал ребенок или правда — было всегда очень сложно понять. Но если человек это сделал 100%, его надо наказывать, потому что для девочек это ужасная травма. Пресекать такое точно надо. Главное, чтобы не было мести, конкуренции, шантажа, чтобы не было такого, что уже родители вовлекали детей, потому что кому-то отомстить могут. Правоохранительные органы разберутся, — сказала Журова.