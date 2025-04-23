Юрист раскрыл, что грозит тренеру за домогательства 12-летней фигуристки Юрист Салкин: тренеру Медовикову может грозить тюремный срок за домогательства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Следственного комитета РФ

Если вина тренера Константина Медовикова по обвинению в домогательствах 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет с запретом заниматься определенной деятельностью до 15 лет, заявил NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин. При этом он отметил, что необходимо доказать развратность действий специалиста.

За развратные действия в отношении несовершеннолетних предусмотрена ответственность согласно ст. 135 УК РФ. Если деяние совершено в отношении ребенка от 12 до 14 лет, за это грозит наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет с запретом заниматься определенной деятельностью до 15 лет. Развратность действий необходимо еще доказать, в том числе что действия обвиняемого были направлены на удовлетворение сексуального влечения виновного, или на вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к сексуальным отношениям, — сказал Салкин.

По его словам, на подобные истории сразу реагирует Следственный комитет. Если есть заявление, нужно обязательно возбуждать уголовное дело.

Никто даже не станет разбираться, врет или не врет ребенок. А после того как дело будет возбуждено, никто его не прекратит, — добавил Салкин.

Мама юной фигуристки Татьяна Антонова заявила, что Медовиков неоднократно сексуально домогался ее 12-летней дочери во время тренировок. Инцидент произошел на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры». Следственный комитет России по Новосибирской области заявил NEWS.ru о начале проверки инцидента.