Тутберидзе ответила подписчице на слова об удалённых фото Загитовой

https://static.news.ru/photo/b1044a1e-3209-11eb-a49d-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе на своей официальной странице в социальной сети ответила подписчице на обвинение в удалении снимков спортсменки Алины Загитовой.

Не так давно аккаунт наставника был взломан. После этого многие посты исчезли. В частности, среди них были записи с фотографиями Загитовой. Однако одна из подписчиц решила, что удаление снимков — это жест самой Тутберидзе. Тренер, как посчитала пользовательница Сети, убрала фото с Загитовой специально, оставив при этом посты с Евгенией Медведевой.

Тутберидзе заметила в ответ, что подобные умозаключения являются показателем ограниченного мышления.

После взлома исчезли многие публикации, связанные с важными событиями в моей жизни, в том числе и очень личные, — написала тренер в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, олимпийская чемпионка Пхёнчхана по фигурному катанию Алина Загитова смогла двумя словами описать характер и методы работы её тренера Этери Тутберидзе.

18-летняя фигуристка в эфире телеканала «Матч ТВ» назвала Тутберидзе одновременно и мягкой, и деспотичной. По мнению Загитовой, такое парадоксальное сочетание идеально для тренерской работы.