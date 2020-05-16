Трусова объяснила реакцию фанатов на её переход к Плющенко

https://static.news.ru/photo/7e2282d8-975d-11ea-b2a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Александра Трусова, сообщившая о переходе из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, рассказала, что болельщики восприняли её решение очень эмоционально. При этом она подчеркнула, что смена тренера только в России вызывает столько эмоций, пересудов и обвинений, в других же странах процесс проходит более спокойно.

Эмоции, наверно, возникают потому, что у нас в стране так любят фигурное катание. И эта любовь мне очень дорога, — заявила в интервью IFS Magazine Трусова.

Она подчеркнула, что сейчас пришло время «сделать следующий шаг». 15-летняя фигуристка, первой из женщин исполнившая четверные лутц и тулуп, заявила, что сделала этот шаг осознанно, «без каких-либо колебаний и сомнений». На решение работать с Плющенко, по её словам, повлияло то, что он «никогда не склонял голову перед системой» и всегда оставался победителем.

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что работа с Александрой Трусовой начнётся сразу после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. По его словам, пока они общаются дистанционно, укрепляя знакомство. Олимпийский чемпион отметил, что уже договорился с отечественными и зарубежными хореографами, составляются программы, подбирается музыка. Плющенко подчеркнул, что ему очень нравится тренировать, это стало его страстью.