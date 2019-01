Третьяков выиграл бронзу ЧЕ по скелетону

Латвиец Мартин Дукурс выиграл золотую медаль чемпионата Европы в австрийском Иглсе. Также латыш первенствовал на пятом этапе Кубка мира, проходящего в рамках ЧЕ. Таким образом, Дукурс стал 10-кратным чемпионом Европы.

Серебро Евро и третье место на этапе завоевал немец Аксель Юнгк, бронза — у олимпийского чемпиона Александра Третьякова (4-е место на этапе Кубка мира).

Россиянин сохранил лидерство в общем зачёте Кубка.

Martins Dukurs scores tenth successive European Championship title in #Innsbruck

silver and bronze go to Axel Jungk and Alexander Tretiakov

Olympic Champion Sungbin Yun second at IBSF #BMWworldcup



