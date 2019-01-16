Российский бобслеист уйдёт из спорта из-за дисквалификации

https://news.ru/storage/news/85b3c6b1837057078e0eb3640e4b4f09/c84471dd-0429-4a8d-8005-604384d9edc2_850.jpg Владимир Астапкович/РИА Новости

Александр Касьянов

Российский бобслеист Александр Касьянов завершит карьеру до того, как истечёт срок его дисквалификации.

«Смогут ли Касьянов, Пушкарев и Хузин вернуться в спорт через два года? Касьянов — вряд ли. Что касается Пушкарева и Хузина, то небольшая надежда есть», — сказал ТАСС старший тренер сборной России по бобслею Сергей Журкин.

Ранее стало известно, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила до 18 декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил Александра Зубкова, а также трёх российских спортсменов — Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарёва.

Результаты спортсменов будут аннулированы начиная с февраля 2014 года. Спортсмены имеют право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Как писал News.ru, Минспорта прокомментировало ситуацию с Зубковым.