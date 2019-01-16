Российский бобслеист уйдёт из спорта из-за дисквалификации

Российский бобслеист Александр Касьянов завершит карьеру до того, как истечёт срок его дисквалификации.
«Смогут ли Касьянов, Пушкарев и Хузин вернуться в спорт через два года? Касьянов — вряд ли. Что касается Пушкарева и Хузина, то небольшая надежда есть», — сказал ТАСС старший тренер сборной России по бобслею Сергей Журкин.
Ранее стало известно, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила до 18 декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил Александра Зубкова, а также трёх российских спортсменов — Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарёва.
Результаты спортсменов будут аннулированы начиная с февраля 2014 года. Спортсмены имеют право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Как писал News.ru, Минспорта прокомментировало ситуацию с Зубковым.