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Российский бобслеист уйдёт из спорта из-за дисквалификации

Александр Касьянов Владимир Астапкович/РИА Новости

Александр Касьянов

спорт [ версия для печати ]

Российский бобслеист Александр Касьянов завершит карьеру до того, как истечёт срок его дисквалификации.

«Смогут ли Касьянов, Пушкарев и Хузин вернуться в спорт через два года? Касьянов — вряд ли. Что касается Пушкарева и Хузина, то небольшая надежда есть», — сказал ТАСС старший тренер сборной России по бобслею Сергей Журкин.

Ранее стало известно, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила до 18 декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил Александра Зубкова, а также трёх российских спортсменов — Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарёва.

Результаты спортсменов будут аннулированы начиная с февраля 2014 года. Спортсмены имеют право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Как писал News.ru, Минспорта прокомментировало ситуацию с Зубковым.


#бобслей #АлександрКасьянов
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