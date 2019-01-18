Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг

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Александр Логинов

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов объяснил, почему лидер российской сборной Александр Логинов оказался замешанным в допинговом скандале. По мнению эксперта, в 2013 году у спортсмена не было выбора.

«Он не виноват, не сомневаюсь, что его просто заставили принять запрещённый препарат. Или употребляешь ЭПО, или тебя не будет в сборной», — цитирует Тихонова газета «Известия».

Олимпийский чемпион похвалил Логинова за очень стабильные выступления на этапах Кубка мира нынешнего сезона, отметив, что российскому биатлонисту многое удаётся, несмотря на выпады в его адрес со стороны Фуркада и всех остальных «товарищей».

«Он молчаливый, я бы давно поставил их на место», — добавил Тихонов.

Ранее News.ru сообщал, что 17 января Логинов завершил спринтерскую гонку на 5-м месте на этапе Кубка мира, проходящем в Рупольдинге (Германия). Россиянин допустил один промах и проиграл победителю гонки 26,1 секунды. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, который также допустил одну ошибку на огневом рубеже.